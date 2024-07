Vojaškega tabora MORS se je udeležilo kar 800 mladih iz vse Slovenije

Vročinski val te dni ni ustavil motiviranih mladih, ki so namesto aplikacij na telefonih želeli spoznati pravo vojaško življenje. Skoraj 180 dijakov in dijakinj se je v tem tednu udeležilo tabora MORS in mladi v Novem mestu. Spoznavanje postrojitvenih pravil in hišnega reda, pa preizkušanje v gibanju po bojišču, orientaciji in izdelovanju splava. Vse to in še več so mladi iz vse Slovenije spoznali na taboru, ki se sicer jutri zaključuje, zato ni čudno, da je pet dni hitro minilo. Kako jim je šlo in koliko se jih je navdušilo za vojaški poklic?