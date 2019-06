Morski konjički, ki jih Kitajci uporabljajo kot naravno viagro, ogroženi

Morski biologi so začeli opozarjati na ogroženost morskih konjičkov. Poleg kitajske tradicionalne medicine, ki verjame v njihovo zdravilno moč – pomagali naj bi pri astmi in impotenci – jih ogroža tudi ribiška industrija, saj so pogosto nedolžne žrtve vlečnih mrež.

Raziskovalce morskega življenja skrbi ogroženost morskih konjičkov, ki jih je iz leta v leto manj. Sarah Foster, vodja projekta Morski konjiček na Univerzi Britanske Kolumbije v Kanadi, je dejala, da je analiza podatkov o svetovni menjavi pokazala, da so dve tretjini vseh morskih konjičkov med letoma 2004 in 2017 uvozili v Hong Kong. Poročilo Svetovnega sklada za naravo je pokazalo, da njihova priljubljenost narašča tudi na Kitajskem, v Tajvanu in Indoneziji. Medtem ko nihče ne pozna natančnega števila še živečih morskih konjičkov, strokovnjaki pravijo, da so ogroženi. Težava ni le v intenzivni uporabi teh rib v kitajski medicini, temveč tudi v tem, da so za preučevanje to zelo zahtevne živali, saj so nekateri manjši od treh centimetrov, prav tako pa lahko spremenijo barvo, ko se morajo zaščititi. Fosterjeva je dejala, da letno ulovijo okoli 37 milijonov morskih konjičkov, in čeprav obstajajo regulacije za njihovo zaščito, je tihotapljenje velik problem. V zadnjih petnajstih letih je svetovna populacija teh živali upadla za 30 do 50 %.

Morski konjički so sicer iz roda rib žarkoplavutaric, čeprav se na prvi pogled razlikujejo od večine drugih rib. Nenavadno je tudi, da so samci tisti, ki zanosijo. Leta 2002 so bili uvrščeni na seznam zaščitenih divjih živali, zato se je razcvetel črni trg.

V kitajski tradicionalni medicini verjamejo, da morski konjički delujejo kot naravna viagra. Prvi zapisi o njihovi ne ravno najbolj tradicionalni uporabi so se pojavili že 700 let pred našim štetjem, a Lixing Lao, direktor šole kitajske medicine v Hong Kongu, pravi, da so jih v zdravstvene namene izkoriščali že pred tem. "Kot pravi kitajska medicina, je morski konjiček zelo hranljiv, telesu pa daje več energije," razlaga Lao. Posušeni morski konjički se v kombinaciji z nekaj drugimi zelišči uporabljajo za zdravljenje astme in impotence. Lao poudarja, da sicer ni znanstvenih dokazov za njihove zdravilne učinke, saj niso izvedli nobenih kliničnih študij.

V kitajski tradicionalni medicini so prepričani v zdravilne moči kitajskih konjičkov. FOTO: Dreamstime

Hong Kong je največje svetovno središče posušenih živali, ki jih uporabljajo v zdravstvene namene. V mestu uporabljajo mešanico zahodnjaške in tradicionalne kitajske medicine - leta 2017 je bilo registriranih 7,425 zdravnikov, ki prakticirajo zgolj slednjo. Tržna cena morskega konjička je 40 hongkonških dolarjev, kar je okoli štiri evre in pol. Prodajalec v Sheung Wanu je za CNNdejal, da morske konjičke kupujejo predvsem moški, starejši od 50 let. Ker so morski konjički uvrščeni na seznam zaščitenih živali, se je razcvetel črni trg. Hongkonške oblasti hočejo odločno zaustaviti ilegalni uvoz – leta 2018 so zasegli 45 pošiljk, kar je pomenilo okoli 175,000 morskih konjičkov. Najstrožja kazen, ki jo je dobil tihotapec, je bila štirimesečna zaporna kazen. Ribiška industrija kot največja grožnja morskim konjičkom Čeprav zahteve kitajske tradicionalne medicine dodatno podžigajo potrebo po morskih konjičkih, bi bili še vedno ogroženi, tudi če bi se to končalo. "Največji problem je ribiška industrija," razlaga Fosterjeva. Ribiči morskih konjičkov sicer načrtno ne lovijo, a zaradi njihove majhnosti so včasih nedolžne žrtve, ki se ujamejo v vlečne ribiške mreže.

Neregulirana ribiška industrija je največja grožnja za morske konjičke. FOTO: Thinkstock