Ob obali Floride plava 900-kilogramski morski pes

Ob obali Floride plava petmetrska in 900 kilogramov težka samica belega morskega psa. Gre za drugi največji primerek morskega psa, ki so ga v zadnjem času zaznali v vodah Atlantika.

Ob zahodni obali ZDA so opazili samico velikega belega morskega psa, ki tehta več kot 900 (942) kilogramov in meri skoraj pet metrov (4,7 metra). Veličastno samico so označili in zdaj sledijo njenemu gibanju.

12. oktobra so jo tako opazili v bližini Myrtle Beacha. Potem se je ta gibala proti otočju na Floridi, Florida Keysu, kamor je priplavala v soboto, poroča CNN. Samičko so poimenovali Unama’ki, kar v prevodu pomeni ''dežela megle''. Trenutno je Unama'ki drugi največji beli morski pes, ki so ga označili v severozahodnem Atlantiku. Sledite morskim psom v Atlantiku Na tej povezavi si lahko ogledate gibanje vseh označenih morskih psov v Atlantiku. Unama'ki so začeli spremljati 20. septembra na otoku Scatarie v Novi Škotski.

Morski psi v Atlantiku FOTO: Ocearch.org