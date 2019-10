Morski pes v Avstraliji napadel britanska turista: enemu odgriznil nogo

Morski pes je hudo poškodoval britanska turista, ki sta dopustovala v Avstraliji. Napad se je zgodil med izletom s turistično ladjico, na katerem sta 22-letnik in 28-letnik snorkljala. Morski pes naj bi enemu 'odgriznil' nogo, moški naj bi izgubil stopalo, tudi drugi Britanec pa je utrpel hude poškodbe noge.

Moška, stara 22 in 28 let, sta plavala na območju priljubljenih Whitsundayskih otokov v Queenslandu v Avstraliji. Med plavanjem ju je napadel morski pes. Morski pes naj bi 'odgriznil' desno nogo enemu izmed njiju in resno poškodoval nogo drugega, poroča the Guardian.

Oblasti so sporočile, da sta bila moška na enodnevnem izletu s turistično ladjo, na katerem sta snorkljala. Kot so dodali, je morski pes najprej napadel enega izmed njiju, potem pa se je vrnil in napadel še drugega.

Turistično plovilo, s katerim sta se odpeljala na izlet, je nesrečna turista prepeljalo na obalo, kjer so jima takoj nudili pomoč, potem pa so ju že v stabilnem stanju s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Mackay. K sreči je bilo na plovilu tudi medicinsko osebje.

Fotografija je simbolična. FOTO: Dreamstime