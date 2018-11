Obsojeni posiljevalec bo lahko na sodišču zahteval starševske pravice

Kot je v videu, ki ga je objavila na Twitterju, povedala Sammy Woodhouse, se je odrekla svoji anonimnosti v želji, da bi njeno zgodbo izvedelo čim več ljudi. V njem poziva britansko vlado, naj spremeni sporni zakon, potem ko je občina v Rotherhamu moškemu, ki jo je posilil, ponudila možnost, da zahteva starševske pravice.

"To je zgodba o meni, mojem sinu in o človeku, ki me je posilil," pripoveduje v videu, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih.

"Ponudili so mu pravico do starševstva, čeprav je sodišče dokazalo (obsojen je bil na 35 let zapora), da predstavlja nevarnost zame in za otroke," je zgrožena Woodhousova.