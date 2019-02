Moški, ki je ogoljufal številne, tudi osemletnika

Mirko Svenšek, Mitja Svenšek, Mirko Mantič – tri imena, ena in ista oseba. Ogoljufal je številne, tudi 8-letnega otroka in več družin, na spletu pa išče tudi samske ženske. Svoje žrtve izbere premišljeno, se jim prikupi in zasmili, potem jim pobere denar, v zadnjem primeru celo avto. Kolegi iz oddaje Svet so se pogovarjali z žrtvami goljufa.