Kdo je moški, ki je z letala padel na dvorišče v Londonu?

Po skoraj petih mesecih britanske oblasti še vedno niso uspele identificirati slepega potnika, ki se je skril pod letalo, ki je letelo iz Nairobija v London. Tik pred pristankom je padel iz višine približno 1000 metrov in pristal na vrtu hiše na jugu Londona. Sreča v nesreči je bila, da je padel na zemljo in ne na nič hudega slutečega Londončana, ki je bil takrat na vrtu in na ležalniku bral. Truplo je namreč pristalo le meter stran od ležalnika. Dogodek se je zgodil 30. junija. Ena od prič pa je takrat dejala, da je bilo truplo zamrznjeno in je bilo videti kot ledena skala. Zaradi sile trčenja ob tla se je na vrtu pojavila velika luknja, poškodovala pa se je tudi tlakovana potka skozi vrt.

Da bi skušali ugotoviti, kdo je bil moški in kako se mu je uspelo skriti pod letalo, so se novinarji Sky Newsa odpravili v Kenijo. Njihovo raziskovalno delo s pomočjo policijskih dokazov – fotorobota in fotografij osebnih predmetov, ki so jih našli na letalu – je pokazalo, da je truplo najverjetneje pripadalo Paulu Manyasi, moškemu, ki je na kenijskem letališču delal kot čistilec. 29-letnik je bil zaposlen v čistilnem podjetju Colent at Jomo Kenyatta International. To tudi pojasnjuje, kako je lahko prišel na letališko pisto, ne da bi ga kdo ustavil.

Moški se je očitno na zelo tvegan način skušal pretihotapiti v Združeno kraljestvo, saj se je skril v prostor, v katerem je pristajalni mehanizem letala družbe Kenya Airways. Policija je pozneje tam našla nahrbtnik z vrečko, v kateri je bila voda in nekaj hrane.