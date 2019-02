Moški na Hrvaškem v supergah na vrh zasnežene gore

Reševalci hrvaške gorske reševalne službe so objavili slike reševalne akcije, ki so jo izvedli v nedeljo. Skupina prijateljev je obiskala zasneženo goro popolnoma neprimerno obuta. Moški, obut v športne copate, je začel drseti, a se mu je uspelo zaustaviti in preprečiti tragedijo.

Skupina prijateljev se je odločila sprehoditi do vrha zasneženega Biokovega, a bi se ji pri poznejšem sestopu lahko zgodila tragedija, saj je eden od pohodnikov zaradi neprimerne obutve skoraj zdrsel v dolino. Moški se je skušal s športnimi copati spustiti po poledenelem in zasneženem pobočju, začel drseti in se zaustavil nekaj metrov nižje. Nepoškodovan, a prestrašen je poklical gorsko reševalno službo v Makarsko. Ekipa reševalcev je v dobri uri prispela do ujetega pohodnika in ga varno odpeljala v dolino.

Reševalna akcija na Hrvaškem FOTO: HGSS Makarska

Prijatelji so mu v tem času pomagali do ceste in nato skupaj počakali na gorske reševalce. Člani so jih pohvalili, da so takoj poklicali na pomoč, saj so sami s pomočjo derez in druge opreme veliko primerneje opremljeni za reševanje ljudi z zaledenelih površin. Kot so zapisali: "Prosimo vas, da nam, reševalcem, pomagate tako, da pred odhodom v gore dvakrat preverite, ali imate pravo opremo in sposobnosti, da varno končate vaš izlet."

Tudi slovenski gorski reševalci in policisti opozarjajo, da se moramo v gore odpraviti ustrezno opremljeni in nikakor ne smemo podcenjevati narave. Letos so že obravnavali primer, ko je planinki zdrsnilo na poti na Grintovec. Padla je čez steno in se smrtno ponesrečila. Uporabljala je neprimerne verige za visokogorje in trenutne razmere. Zdrsnilo ji je na slabo prehojeni in nevarni poti, prekriti s pomrznjenim snegom.