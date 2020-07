Moški naj bi kljub potrjeni okužbi s koronavirusom hodil v službo

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Mož: "Draga, moram ti priznati strašno resnico. Moje podjetje je bankrotiralo, oče me je razdedinil in še avto mi je vzel. Me boš kljub temu še naprej ljubila?" Žena: "Seveda, dragi, in tudi zelo te bom pogrešala."