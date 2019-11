Moški, oborožen do zob, vkorakal v šolo v Srbiji, najhujše preprečil profesor

Goran T. (46) iz vasi Livadice pri Veliki Plani je vdrl v Gospodarsko-gostinsko šolo Vuka Karadžića in streljal z avtomatsko puško, piše Telegraf. Moški je dvakrat streljal v strop in na srečo ni bilo poškodovanih. Napadalca je obvladal srednješolski profesor Slavoljub Stojadinović, našel pa je tudi ročno bombo, pištolo in eksploziv ter najverjetneje preprečil tragedijo.

Moški je po naključju vkorakal v eno od učilnic, ko je učenka nato šla iskat starešino, v tem primeru Stojadinovića. "Zgodilo se je okoli 6. ure, takrat me je namreč našla učenka in rekla, naj pridem iz telovadnice, češ da je moški z orožjem v njihovi učilnici. Zbežal sem iz dvorane, potrkal na vrata in zagledal kolega, ki je sedel na stolu. Na desni sem videl človeka z orožjem in polno vrečo eksploziva ... Vprašal sem ga, kdo je, a odgovora nisem dobil," je za Telegraf rekel Stojadinović.