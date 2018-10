'Moški so ga zasliševali, mučili in nato ubili'

Potem ko so turške oblasti objavile posnetke nadzornih kamer, iz katerih je razvidno, kako je savdski novinar Džamal Hašodži vstopil v prostore savdskega konzulata v Istanbulu , in tiste, ki so ujele skupino moških, domnevno savdskih obveščevalcev, ki so se na dan nepojasnjenega izginotja prijavili v hotel nedaleč od stavbe konzulata, ameriški časopis Washington Postporoča, da je turškim oblastem zdaj uspelo pridobiti še zvočne posnetke. Ti naj bi dokazovali, da je bil Hašodži, znan kot kritik savdskega princa Mohameda bin Salmana , minuli teden umorjen v prostorih konzulata.

Časopis navaja neimenovane vire iz vrst ameriških in turških uradnikov. "Zvočni posnetki iz notranjosti prostorov konzulata razkrivajo, kaj se je zgodilo z Džamalom, potem ko je vstopil v stavbo. S posnetkov je mogoče razbrati njegov glas in glasove moških, ki govorijo v arabščini. Ti so ga zasliševali, mučili in nato ubili," je dejal eden izmed virov, ki je spregovoril zgolj zaradi tega, ker mu je časopis zagotovil popolno anonimnost.

"Precej očitno je, da se je umor zgodil"

Kot smo že poročali, so turške oblasti prepričane, da je za izginotje in morebitni umor Hašodžija odgovornih 15 Savdijcev, ki so v Istanbul prispeli ravno na dan, ko je novinar prestopil prag konzulata. Predvidevajo, da so nekateri izmed njih povezani z najvišjimi savdskimi oblastmi. Ameriški uradnik, strokovnjak za delo obveščevalnih služb, je za ameriško televizijo CNN dejal, da so ameriške obveščevalne službe prestregle pogovore savdskih oblasti, ki so razpravljali o načrtu, kako bi Hašodžija spravili nazaj domov in izvedli njegovo pridržanje. "Precej očitno je, da se je njegov umor resnično zgodil in da se vse skupaj ni dobro končalo," je še povedal neimenovani vir in dodal, da gre zgolj za zadnjo oceno, dokončnih sklepov pa še niso sprejeli. Še en neimenovan vir, ki je bil blizu savdskemu novinarju, pa je ameriškim medijem razkril, da so savdske oblasti v preteklem letu večkrat poskušale navezati stik z novinarjem in mu ponujale vodstvo 'think-thank' institucije, kar pa je slednji zavrnil, v naslednjih mesecih pa izostril kritike na račun notranje politike v državi in krize s Katarjem.