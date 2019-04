Moški ubil svojega otroka in partnerico, njuni trupli pa odvrgel v jamo

Kot poročajo španski mediji, je Nemkin drugi sin, 5-letni deček, dlje časa taval v gorah v bližini mesta Adeje na Tenerifu in jokal, dokler ga niso našli domačini, ki so poklicali policijo.

Deček jim je povedal, da se mama in brat nahajata v eni od jam. Zaradi velikega števila jam na tem območju je bilo iskanje dolgotrajno, oteževala pa ga je tudi gosta megla. Na podlagi najdene ročne ure so nato le odkrili pravo jamo.

Žrtvi sta bili pretepeni, policija pa je že aretirala očeta obeh otrok in partnerja ženske, in sicer na njegovem domu v mestu Adeje. Španski časnikEl Pais navaja, da je mati z otrokoma na otok prispela v ponedeljek. Obiskali so očeta, sicer nemškega državljana, ki živi na Kanarskih otokih.