Medtem ko je 31-letna domačinka na bencinski črpalki v Radečah plačevala gorivo, je v njen avto sedel nepridiprav. Avtomobil pa ni bil prazen, saj sta na zadnjih sedežih sedela dveletni fantek in devetletna deklica. Punčki je, medtem ko je ropar brskal po torbici, uspelo zbežati in poklicati mamo. Ta se je postavila pred avto, a je tat kljub temu speljal, jo zbil in s seboj odpeljal malčka.