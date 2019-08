Moški v središču Sydneyja zabodel žensko

Neznani moški je z velikim kuhinjskim nožem najprej zabodel žensko, nato pa lovil več ljudi v poslovni četrti, dokler ga mimoidoči niso ujeli in podrli na tla, poroča BBC. Pogumni posamezniki so moškega do prihoda policije zadržali s pomočjo stola in zaboja za mleko.

Posnetki, ki so zaokrožili po spletu, prikazujejo moškega, ki z nožem skače po avtomobilih in pri tem vzklika "Alah akbar (bog je velik)" in "ustrelite me".

Po podatkih policije motiv za napad še ni znan, prebivalce pa so pozvali, naj se izogibajo središču mesta.

Kot je sporočila policija, so ranjeno žensko odpeljali v bolnišnico, njeno zdravstveno stanje je stabilno. V bližnjem stanovanju pa so našli truplo ženske, Guardian Australiaporoča, da je njena smrt povezana z incidentom na ulici. Njeno truplo so našli uro potem, ko so aretirali moškega, vse prebivalce stanovanjske zgradbe pa evakuirali.

Policija sicer še ni potrdila, da je omenjeno žensko ubil napadalec.