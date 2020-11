Moški v središču Velenja porezal policistko in se podal v beg

Velenjski policisti so dobili prijavo, da neznanec grozi s samomorom. Moški naj bi po središču mesta razbijal in razgrajal, zato so Velenjčani poklicali policijo, po prihodu policijske patrulje pa je to celo napadel. Da bi se moški umiril, so policisti izstrelili opozorilne strele, kar pa ga ni ustavilo. Podal se je v beg, zato so bili primorani uporabiti paralizator, a mu je vseeno še uspelo porezati policistko.

