Moški v Zürichu v stanovanju zadrževal dve ženski, vsi trije pod streli umrli

Oblasti so sporočile, da so bili moški in ženske zaklenjeni v prostoru z moškim kar tri ure, potem pa je ta privolil, da se bo predal. Vseeno so odjeknili streli in policisti so 34 in 38-letni ženski ter 60-letnega moškega našli v kritičnem stanju. Vsi trije so na kraju umrli, poroča BBC.