'Moški z vozičkom' postal nacionalni heroj

Brezdomec, ki je z nakupovalnim vozičkom poskušal ustaviti teroristični napad, je postal avstralski heroj. Vsi, ki so hvaležni Michaelu Rogersu , da je poskušal ustaviti Hassana Khalifa Shireja Alija , so zanj zbrali skoraj 117.000 dolarjev (cca. 103.000 evrov).

V petek je Ali razstrelil vozilo polno plinskih valjev, nato pa zabodel tri mimoidoče, pri čemer je smrtno ranil 74-letnega lastnika restavracije Sista Malaspina. Ko je z nožem zamahnil proti policistom, ki so ga poskušali ustaviti, je 46-letni Rogers zagrabil prazen nakupovalni voziček in ga poskušal poriniti proti njim. Rogers je za lokalne medije povedal, da je bilo njegovo dejanje "odziv v trenutku". "Želel sem le pomagati in prvič v življenju narediti nekaj prav. Ob robu sem videl voziček, ga pobral in stekel. Potem sem ga porinil naravnost v njega. Zadel sem ga, ni pa padel. To sem naredil kar nekajkrat, ampak kar ni hotel pasti," je povedal.

Ko je Rogers pomagal policiji, je stal le nekaj metrov od gorečega vozila. Njegovo junaško dejanje so posnele priče in na družbenih omrežjih je kmalu postal poznan kot "moški z vozičkom".