Moskovska bolnišnica: opozicijski vodja Navalni ni bil zastrupljen

Danes je moskovska bolnišnica sporočila, da Navalni ni bil zastrupljen."Glede na rezultate opravljenih testov nismo našli snovi, ki povzročijo zastrupitev," je dejal vodja inštituta Sklifosovski Aleksej Tokarev. V njihovem laboratoriju so namreč opravili vse teste in niso našli sledi strupov.

Spomnimo, poročali smo, da je ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni pristal v bolnišnici med prestajanjem 30-dnevne zaporne kazni zaradi "alergijske reakcije" . Zaprli so ga minuli teden zaradi pozivanja k protestom v Moskvi z zahtevo, da bi predstavnikom opozicije in nestrankarskim kandidatom omogočili kandidaturo na jesenskih lokalnih volitvah. Njegovi simptomi so kazali tudi morebitno zastrupitev z "neopredeljeno kemično substanco".

Navalnega so v nedeljo iz zapora prepeljali v bolnišnico zaradi hudo otečenega obraza in rdečine na koži. V zapor so ga vrnili v ponedeljek, kljub nasprotovanju njegove dolgoletne zdravnice. Diagnosticirali so mu kontaktni dermatitis.

Tudi sam Navalni meni, da je mogoče, da je bil zastrupljen. Na svojem blogu je v ponedeljek zagotovil, da ni bil nikoli na nič alergičen, ter povedal, da so mu obrvi otekle do velikosti žogice za namizni tenis, preden so ga odpeljali v bolnišnico. Spomnil je na primere aktivista Pussy RiotPjotra Verzilova, kritika KremljaVladimirja Kara-Murze ter ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala.