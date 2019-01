Moskva obtožuje Washington aretacije ruskega državljana

Rusko zunanje ministrstvo trdi, da je ameriški FBI že 29. decembra ob pristanku na otoku Saipan že na letališču aretiral ruskega državljana Dmitrija Viktoroviča Marakenka: "Marakenko, rojen leta 1979, je prispel na otok Saipan z ženo, mladoletnimi otroki in starši. Po prihodu ga je FBI aretiral."

Zatem naj bi bil premeščen na Florido. ZDA pa, po trditvah Kremlja, zadržujejo informacije o Marakenku.

Rusko veleposlaništvo v Washingtonu o aretaciji uradno ni bilo obveščeno, temveč so o tem izvedeli šele od njegovih sorodnikov, piše CNN. Kremelj prav tako trdi, da jim ni bil omogočen dostop do aretiranega. "Zahtevamo da Washington pojasni razloge za aretacijo in spoštuje pravice ruskega državljana," so še zapisali v izjavi. Marakenko naj bi bil med drugim aretiran zaradi suma pranja denarja.