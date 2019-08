Most čez reko Glinščico: vsak na svoji strani zidu

Več kot 8 metrov ali manj - to je danes vprašanje? Gre se za podporni zid v Pesnici, ki ga je Konzorcij gradbenih podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel izkazal kot referenco za gradnjo mostu čez reko Glinščico. Včeraj so v družbi 2TDK dejali, da je Markomark Nival, ki je bil krepko najnižji ponudnik, ponaredil referenco, v podjetju pa so se že pritožili. Kot vse kaže, se bodo dela, ki bi se morala začeti jeseni, zamaknila.