Most med Dansko in Švedsko bodo barvali 13 let

Barvanje mostu bo potekalo v več fazah, poroča The Local Denmark. Prvi del bo zajemal barvanje južne strani mostu od otoka Pepparholm do obale Švedske."To je 300.000 kvadratnih metrov površine, kar je ogromno," je povedal John Alexander Sahlin , predstavnik konzorcija, ki je v petek tudi naznanil, da je pogodbo za prva štiri leta dobilo nemško podjetje Muehlhan.

Most Øresund naj bi barvali 13 let.

Most Øresund je najdaljši kombinirani cestni in železniški most v Evropi. Samo most poteka skoraj osem kilometrov od švedske obale do umetnega otoka Pepparholm sredi prelaza Öresund. Razpon mostu se konča s štiri kilometri dolgim predorom Drogden od danskega otoka Amager, ki je povezan s Kopenhagnom.

Podjetje Muehlhan bo na jekleno konstrukcijo, ki poteka pod avtocesto, dodalo dve novi plasti barve. Sahlin je povedal, da je moral konzorcij, ker po mostu poteka tako cestni kot železniški promet, naročiti posebne platforme, ki bi omogočile barvanje konstrukcije, ne da bi delavcem grozila nevarnost, da bi jih udaril mimovozeči vlak.

"Naš most je kot noben drug most na svetu, zato moramo imeti posebno platformo, ki lahko visi z našega mostu," je dejal."To so zelo posebne okoliščine, ker vlaki vozijo zelo blizu perona in zgoraj je avtocesta."

Prvo od platform, ki se gradijo v švedskih mestih Kristianstad in Sölvesborg, bodo dostavili to poletje.