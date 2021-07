Most na Pelješac znova združil hrvaško ozemlje

Z ognjemetom in petjem hrvaške himne so politični veljaki naše južne sosede pospremili dokončanje mostu na Pelješac, ki je po 300 letih spet združil hrvaško ozemlje – tudi po zaslugi slovenskega arhitekta, ki je most projektiral. Financirala ga je Evropska unija, s pritrditvijo zadnjega, 165. segmenta jeklene razponske konstrukcije, pa so ga dokončali kitajski delavci. "Most je zapuščina te vlade, tukaj bo za vedno," se je na seji vlade pohvalil premier Plenković. Prvi avtomobili se bodo čez most, ki bo pot do Dubrovnika skrajšal za okoli dve uri, predvidoma zapeljali junija prihodnje leto.

