Motiv za strelski pohod v Las Vegasu še vedno neznanka

Stephen Paddock je v hotelsko sobo prinesel goro orožja in streliva ter 1. oktobra zvečer streljal na množico okrog 22.000 ljudi in jih pri tem ranil 422. Skoraj toliko ranjenih je bilo potem tudi zaradi nesreč, ki so zgodile med bežanjem pred streli.

Trump: Žaluje cela Amerika

Na ponedeljkovi spominski slovesnosti v Las Vegasu so v zrak spustili 58 belih golobic, ki so simbolizirale smrtne žrtve pokola. Guverner ameriške zvezne države Nevada Brian Sandoval je dejal, da jih je dogodek pred letom dni popolnoma pretresel in jim odvzel nekaj, česar ne morejo povrniti.