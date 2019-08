Po smrtonosni sezoni na Mount Everest le še izkušeni alpinisti

Komisija prav tako predlaga novo ceno za pridobitev dovoljenja, ki naj bi sedaj stal 35.000 dolarjev oziroma 31.500 evrov, poroča BBC."Nadaljevali bomo s spremembami zakonov in drugih predpisov. Naše gore bomo naredili varne in nadzorovane," je dejal nepalski minister za turizem Yogesh Bhattari .

Ob tem bi morali predložiti tudi potrdili o telesni pripravljenosti, za vzpon pa zaposliti izkušene vodiče. Mira Acharya , članica komisije, je ob tem dejala: "Plezalci so umirali zaradi višinske bolezni, srčnih napadov, izčrpanosti in slabosti," zahteva po izkušenem vodiču za vsakega plezalca pa je namenjena preprečevanju samostojnih poskusov vzpona, ki ogrožajo življenja.

Dovoljenje za vzpon na Mount Everest naj bi, tako nepalski vladi priporoča posebna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki vlade in izkušeni alpinisti, izdali le tistim, ki so se pred tem že povzpeli na nepalski vrh, visok vsaj 6500 metrov.

V Nepalu se sicer nahaja osem od 14 najvišjih vrhov sveta, tuji alpinisti pa tako predstavljajo pomemben vir prihodka za državo. A po letošnji smrtonosni sezoni je vlada oblikovala že omenjeno komisijo, ob številnih kritikah na račun zakonov in predpisov, ki omogočajo vzpon na Everest vsakomur, ki plača 11.000 dolarjev oziroma 9900 evrov za dovoljenje. V letošnji sezoni je med vzponom izginilo oziroma življenje izgubilo 11 plezalcev, od tega so devet smrti zabeležili na nepalski strani, dve pa na tibetanski, vzrok za vsaj štiri smrti pa so pripisali prevelikemu številu aplinistov, gneči na najvišnjem vrhu sveta in neizkušenosti.

Nepalska vlada je prav v tej sezoni izdala tudi rekordnih 381 dovoljenj za vzpon. Maja se je tako na Everest poskušalo povzpeti tolikšno število plezalcev, da je prišlo do zastoja v t.i. "coni smrti" nad 8000 metrov nadmorske višine, kjer je zračni tlak občutno nižji, prav tako je tam premalo kisika, da bi človek lahko preživel dalj časa. V koloni naj bi tako čakalo tudi do 100 plezalcev.