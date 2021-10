Mož ženi postavil vrtljivo hišo

'Srečna žena, srečno življenje' je načelo, ki se ga drži 72-letni Vojin Kusić s severa Bosne in Hercegovine. Očitno mu dobro uspeva, kajti potem ko je njegova žena nenehno spreminjala želje, kaj bi rada videla skozi okno, ji je postavil vrtljivo hišo. S svojo domislico ji je omogočil, da si razgled prilagaja sama. Njen mož, ki ima uradno dokončano le osnovno šolo, je postal uspešen poslovnež in dokazal, da se z dobrimi idejami in voljo daleč pride.