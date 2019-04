Mozambik po ciklonu prizadela še kolera: zabeležili že 1000 primerov

V sredo se bo tako začela obsežna akcija cepljenja, v mesto Beira naj bi prispelo okoli 900.000 odmerkov cepiva, je potrdila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). "Cepljenje proti koleri se bo začelo v sredo," je za The Guardian potrdil višji zdravstveni uradnik v Mozambiku.

Kljub številnim primerom so do sedaj zaradi kolere zabeležili le eno smrtno žrtev, oblasti in zdravstveni delavci pa se na vse pretege trudijo preprečiti epidemijo te smrtonosne bolezni.

V Mozambiku, ki ga je sredi marca opustošil uničujoč ciklon Idai , so zabeležili že vsaj 1052 primerov kolere, je potrdilo zdravstveno ministrstvo. Gre za ogromno povečanje števila primerov, saj so zgolj štiri dni pred tem zabeležili le 139 primerov. Novi podatki kažejo na okoli 200 novih primerov dnevno.

Mesto Beira je najhuje prizadeto, tu so namreč zabeležili kar 959 od 1052 primerov. V samo 24 urah, med nedeljo in ponedeljkom, so v mestu s pol milijona prebivalci zabeležili 247 primerov.

Število primerov kolere se bo po napovedih še povečalo, strmo se namreč povečuje število ljudi, ki se v zdravstvenih centrih pojavijo s prvimi simptomi. "Naslednjih nekaj tednov bo ključnih in hitrost je bistvenega pomena, če želimo rešiti življenja in omejiti trpljenje," je v izjavi za javnost zapisal Matshidiso Moeti, vodja WHO za Afriko.

Ciklon Idai je v Mozambiku, Malaviju in Zimbabveju zahteval več kot 700 življenj, na stotisoče ljudi pa je ostalo brez domov, razseljenih je kar 146.000 prebivalcev. Ti so izpostavljeni nehigienskim razmeram, številni nimajo dostopa do čiste pitne vode