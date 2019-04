Mozambik po ciklonu prizadele še poplave

V mestu Pemba in okolici v omenjeni provinci pa sedaj še močno dežuje. Voda v nekaterih soseskah sega že do pasu, gladina pa se še naprej hitro dviga, je dejal Saviano Abreu , predstavnik Urada ZN za koordinacijo humanitarnih zadev.

Ciklon Idai prizadel 1,8 milijona ljudi

Že sredi marca je to južnoafriško državo opustošil ciklon Idai, ki je prizadel najmanj 1,8 milijona ljudi. Okoli 600 ljudi je umrlo, več sto tisoč jih je ostalo brez strehe nad glavo. Vlada Mozambika je zaradi naravne katastrofe zaprosila za mednarodno humanitarno pomoč. Ciklon Idai je sicer prizadel tudi sosednja Zimbabve in Malavi, v vseh treh državah skupaj pa zahteval več kot 900 življenj.

Zaradi ciklona Kenneth so v pripravljenosti tudi v Tanzaniji. Tanzanijske oblasti so že v četrtek odredile zaprtje šol in podjetij ter opozorile ljudi, naj se pripravijo na silovit veter in dež.