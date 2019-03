Ciklon Idai skoraj izbrisal polmilijonsko mesto, trupla 'plavajo na površju'

"Reki Pungue in Buzi sta preplavili in izbrisali celotne vasi, številne skupnosti so odrezane od sveta, trupla pa plavajo na površju. Gre za resnično katastrofo velikih razsežnosti," je dejal predsednik Nyusi.

Zaradi tropskega ciklona, ki je na območju pustošil zadnje dni, so številni kraji brez elektrike, zapreti so morali letališče, pretrgane so tudi številne cestne povezave. "Skoraj vse je uničeno. Komunikacijske povezave so povsem prekinjene in ceste so uničene. Nekatere prizadete vasi so nedostopne," je dejal Jamie LeSeur iz Rdečega križa, ki si je prav tako s helikopterjem ogledal razsežnosti katastrofe.

Ciklon Idai je Mozambik prvič dosegel v petek, nato se je postopoma pomikal proti Zimbabveju in Malaviju. Spremljali so ga močni vetrovi in obilno deževje.