Mozambiku preti nova nevarnost: uničujoč ciklon Kenneth

Ciklon Kenneth se je izoblikoval ob obali Mozambika, najprej pa je zadel otoško državico Komori, kjer so umrle tri osebe. Mozambiške oblasti so do zdaj evakuirale 30.000 ljudi. Ciklon Kenneth naj bi ogrozil okoli 680.000 ljudi, odpovedali so tudi vse lete, šole pa so zaprle svoja vrata. Meteorologi so ciklon označili za najhujšega do zdaj.

Provinco Cabo Delgado na severu je ciklon dosegel v sredo zvečer, povzročil pa je obilno deževje in veter, ki je pihal s hitrostjo 220 kilometrov na uro. Glavno mesto province Pemba je trenutno brez električne energije, večina hiš je uničenih.

Anabela Moreira, lastnica koče na plaži Wimby v pristaniškem mestu Pemba, je novinarjem povedala, da v 15 letih še nikoli ni videla česa podobnega.