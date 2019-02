Hud mraz v Chicagu 'zaposlil' zdravnike: razmere v bolnišnicah skrb vzbujajoče

18-letnega študenta univerze v Iowi so našli nezavestnega pred zgradbo na študentskem kampusu, pozneje je umrl v bolnišnici. Oblasti so sporočile, da so bile za smrt najstnika krive rekordno nizke temperature. Najhuje pa je mraz prizadel starejše, 70-letnik je zaradi neprimernih oblačil umrl za posledicami ozeblin.

Medtem je oster mraz na polno zaposlil bolnišnice v Chicagu, kjer so obravnavali že več kot 50 pacientov, ki jim bodo morali zaradi hudih ozeblin najverjetneje amputirati okončine.

"Situacija je zaskrbljujoča," je za CNN povedal zdravnik Stahis Poulakidas. Kot je povedal, v najhujših zimah po navadi obravnavajo okoli 150 tovrstnih primerov in zdi se, da letošnje leto ne bo izjema. Kot je še dodal, so obravnavali hude poškodbe nog in rok.

Večina pacientov je brezdomcev, ki so jim sicer oblasti omogočile, da mrzle noči preživijo v mestnih avtobusih.

Vremenoslovci sicer opozarjajo, da hud polarni mraz lahko povzroči ozebline že v manj kot desetih minutah, odvisno od starosti in različnih dejavnikov, kot so mokre rokavice in nogavice in pa uživanje alkohola.