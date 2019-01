V delih ZDA takšen mraz, da zmrzuje gorivo v tovornjakih

Polarni mraz, ki je zajel dele ZDA, je prinesel ekstremno nizke temperature. V Severni Dakoti je večina podjetij zaprtih, odprte so le redke trgovine z živili in bencinske črpalke. Ljudem svetujejo naj ostanejo doma, če se že morajo odpraviti ven, pa naj oblečejo čim več plasti. Največ klicev v sili so prejeli od voznikov, ki so obtičali na cestah. Težave so predvsem pri večjih vozilih, denimo tovornjakih. "Njihovo gorivo se spreminja v gel, zato motorji ne morejo teči," je pojasnil Andy Schneider, šerif okrožja Grand Forks.

Moten je tudi letalski prevoz, letalske družbe so odpovedale več kot 1000 letov. Marsikje letala niso mogla vzleteti. Letališke službe jih namreč niso mogle odmrzniti, saj je tudi tekočina za odmrzovanje ledu zamrznila.