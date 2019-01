Mrtvo morje 'umira' hitreje kot kadarkoli doslej: bo postalo le majhen bazenček?

Znanstveniki napovedujejo črni scenarij za mrtvo morje, slano jezero med Izraelom in Jordanijo. Ta 'čudež' narave je sicer raj za mislece in vernike, pripisujejo pa mu tudi veliko zdravilnih lastnosti.

Znanstveniki, kot poroča Sky News, svarijo, da se Mrtvo morje vsako leto skrči za več kot meter in pol. Ta naravni čudež že leta izginja zaradi suše in spodletelih ukrepov za njegovo ohranitev.

Narava kaže svojo jezo

Na obali je zdaj tam, kjer je prej tekla voda, razpokana in presušena zemlja. Zaradi vrtin, ki so nastale na območju, kjer se je 'morje posušilo’ pod vročim soncem, je zdaj onemogočen dostop do nekaterih turističnih območij. To je velik udarec za tamkajšnji turizem, saj so morali zapreti nekatera letovišča in zdravilišča.

Dr. Ofir Katz, okoljevarstvenik pri organizaciji Dead Sea and Arava Science Center, pojasnjuje, da je to, kar se dogaja z mrtvim morjem, prava katastrofa in lekcija za vse: "Ne igrajte se z naravo, saj bo ta vedno zmagala in človeštvo bo vedno izgubilo. Če bomo nadaljevali z izkoriščanjem vodnih virov, bomo sčasoma popolnoma uničili okolje. Poskrbeti moramo za naravo, drugače bomo potonili skupaj z njo."