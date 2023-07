Neverjetno: mučitelj psa v Kopru ne bo kazensko preganjan

Zgodba o nesrečnem psu, ki ga je moški v ponedeljek na območju Kopra poginulega vlekel z mopedom ter ga nato odvrgel v smeti, je dobila epilog. S koprske policijske uprave so nam namreč sporočili, da dogodek niso obravnavali kot kaznivo dejanje, saj nista bila dokazana naklep ali intenziteta dejanja. Kršitelj bo moral plačati zgolj globo v višini osemsto evrov, poleg tega pa mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje.

Drugače je prepričan kinolog Jože Vidic, saj meni, da je 67-letnik psa naklepno privezal na moped. "Pes je verjetno nekaj časa cvilil, lajal in tako naprej, in če se na to ni odzval, potem mislim, da bi si to dejanje zaslužilo drugačno kvalifikacijo." Ljubitelj živali strogo obsoja tudi, da je lastnik mrtvega psa preprosto odvrgel v smeti. "Tudi to je odnos, ki bi ga morali pravno ovrednotiti kot zavržno dejanje. Da ne bom rekel zločin. Ker kdor je sposoben žival tako zavreči, je sposoben tudi marsikaj narediti s človekom, jaz sem o tem prepričan," dodaja Vidic.

Nad odločitvijo je bila presenečena tudi podpredsednica državnega zbora Meira Hot. "Sem pričakovala najmanj kazenski pregon in nek sodni epilog. Se zavedam pa, da je morda kazenski zakonik tukaj nepopoln in da inkriminacija dejanja mučenja živali tako težko dokazljiva, da je nujno potrebno spremeniti kazenski zakonik."

Mučenje živali je v očeh mnogih nedopustno. "Katastrofa. Ne vem, kaj bi si lahko mislil o takem človeku," pove eden od mimoidočih. "To je kaznivo dejanje. Po zakonu je potreben pregon," meni še eden od sogovorcev.

V Sloveniji je okoli 250.000 psov, zato je ustreznost ravnanja z vsemi težko preverjati. Kot posamezniki lahko največ naredimo, da o mučenju obvestimo Policijo, inšpekcijo ali člane društev za zaščito živali.