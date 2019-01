Muellerjev urad zanika: poročanje medijev o Cohenovem laganju je netočno

BuzzFeed je novico objavil na podlagi zaupnega vira blizu preiskave. Nekdanji odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa Michael Cohen naj bi kongresu lagal o tem, koliko časa se je Trump dogovarjal z Rusi za gradnjo hotela v Moskvi.

Trump je med kampanjo namreč trdil, da nima in ni nikoli imel nič z Rusi, Cohen pa naj bi Muellerjevim tožilcem povedal, da se je z Rusi dogovarjal še do spomladi leta 2016 in o tem potem lagal v kongresu, ker mu je tako ukazal Trump.

Cohen tega poročanja ni nemudoma potrdil, Trump se ni odzval, njegovi sodelavci pa so podajali previdne izjave, razen odvetnika Rudyja Giulianija, ki je Cohena takoj označil za lažnivca, in tistim, ki mu verjamejo, sporočil, da so tako naivni, da lahko od njega kupijo brooklynski most po ugodni ceni. Cohen sicer poročanja BuzzFeeda ni ne zanikal ne potrdil.