So Rusi v Belo hišo spravili svojega agenta ali gre zgolj za lov na čarovnice?

Ali je v "interesu javnosti", da se Muellerjevo poročilo objavi, odloča pravosodni minister Barr, ki mu je posebni tožilec tudi predal poročilo. Prav preiskava ruske afere je bila glavna tema potrditvenega zaslišanja Barra pred pristojnim senatnim odborom, demokrati so že takrat želeli obljubo, da bo poročilo objavljeno za javnost, in tudi sedaj zahtevajo, da se poročilo objavi v celoti. Barr medtem zatrjuje, da "ostaja zavezan čim večji transparentnosti", ključne povzetke poročila pa naj bi že ta konec tedna predstavil kongresu.

Demokrati upajo, da bo končno poročilo tisti škandal, ki bo končno odnesel Trumpa, drugi ugibajo, ali je preiskava zajela tudi njegovo družino, še posebej zeta Jareda Kushnerja in sina Donalda Trumpa Jr . Že mesece se tako omenja možnost 'impeachmenta' oziroma odstranitve predsednika s položaja. A to je vendarle politični proces, republikanci, ki ostajajo zvesti predsedniku, držijo večino v ameriškem senatu, glede impeachmenta pa niso enotni niti znotraj demokratske stranke.

A glavno vprašanje je ostalo neodgovorjeno, odgovor nanj pa mrzlično čaka vsa ameriška javnost. Ali je sodelovanje med Trumpovo kampanjo in Rusijo segalo vse do vrha, do samega predsednika Donalda Trumpa ? Ta vztraja, da sodelovanja oziroma t. i. 'collusion' ni bilo. A tudi če končno Mullerjevo poročilo direktno ne poveže Trumpa z ruskim vpletanjem, lahko že zgolj na podlagi dosedanjih Muellerjevih obtožnic trdimo, da so se znotraj Trumpove kampanje odvijale nekatere, milo rečeno, sporne zadeve. Posebna preiskovalna ekipa je z vrsto obtožnic in priznanj krivde že sestavila zapleteno zgodbo, polno stikov in povezav kampanje in Trumpovih tesnih sodelavcev z Rusijo in njenimi agenti. Zgodbo, kako so ruski agenti zbirali informacije o ameriškem političnem procesu in sprožili propagandno kampanjo na družbenih omrežjih, z namenom vplivanja na volilni proces v korist Trumpa. V nekaterih obtožnicah pa se omenja tudi t. i. 'Posameznik 1'. Poimenovanje naj bi se nanašalo prav na Trumpa.

Posebni tožilec Robert Mueller je naposled le oddal svoje končno poročilo ameriškemu pravosodnemu ministru Williamu Barru . Potek preiskave je vztrajno držal za zaprtimi vrati, v javnost je tako 'pricurljalo' izredno malo informacij, a veliko bolj zgovorne so bile same obtožnice. Njegova ekipa je do sedaj vložila obtožnice proti 37 posameznikom in podjetjem, med njimi proti nekaterim najtesnejšim Trumpovim sodelavcem.

Trump je dvome o svoji nedolžnosti vzbujal tudi z lastnimi dejanji, hvaljenjem ruskega predsednika Vladimirja Putina , srečanji z njim zgolj ob prisotnosti ruskega prevajalca, najbolj pa je odmevalo, ko se je na tiskovni konferenci v Helsinkih, kljub jasnim informacijam lastnih obveščevalnih agencij, postavil na Putinovo stran in dejal, da ne vidi razloga, zakaj bi se Rusija vpletala v ameriške volitve, ter da mu je Putin zagotovil, da se to ni zgodilo.

Januarja 2017 je nato Donald Trump zaprisegel kot 45. predsednik Združenih držav Amerike, sumi o sodelovanju njegove kampanje z Rusi ter celo govorice, da imajo Američani v Ovalni pisarni 'ruskega agenta', pa so postajali vedno glasnejši. Postalo je jasno, da je FBI že v času predvolilne predsedniške kampanje vodil preiskavo o vmešavanju Rusije in morebitnem sodelovanju s Trumpovo ekipo.

A nekaj je že dolgo popolnoma jasno – Rusija se je vpletala v ameriške predsedniške volitve leta 2016 z namenom izvolitve Donalda Trumpa . To so potrdile tudi vse ameriške obveščevalne agencije. Rusi naj bi to počeli skozi širjenje lažnih novic (še posebej na družbenih omrežjih, kot je Facebook) ter s kibernetskimi napadi, med drugim so ruski hekerji vdrli v strežnike vodstva demokratske stranke, informacije pa so zatem končale na WikiLeaksu,in to tik pred začetkom nacionalne konvencije demokratske stranke v Philadelphii.

In že kmalu so začele padati prve obtožnice

Kot najbolj sporna oseba nove administracije v Beli hiši se je kmalu uveljavil prav Flynn, ki je moral 13. februarja odstopiti s položaja, kasneje pa je priznal, da je lagal agentom FBI glede stikov z Rusi pred in po volitvah 2016 ter začel sodelovati z Muellerjevo ekipo: "Obtoženi je dal informacije iz prve roke o vsebini in kontekstu interakcij med rusko vlado in tranzicijsko ekipo," so ob tem zapisali.

Flynn svojih povezav in stikov, med drugim je decembra 2015 sedel zraven Putina med slavnostno večerjo, na kateri so slavili 10. obletnico Russia Today, za kar naj bi prejel 45.000 ameriških dolarjev, ni razkril. Izkazalo se je tudi, da so imeli v zadnjih mesecih kampanje Flynn in drugi sodelavci 18 pogovorov z ruskimi agenti. Ameriški tajni agenti pa so že poleti 2016 zasledili pogovore Rusov o tem, kako bi lahko najbolje v svojo korist izkoristili Flynna in Manaforta, decembra 2016 pa je Flynn z ruskim veleposlanikom govoril o ameriških sankcijah proti Moskvi.

Le nekaj dni po Trumpovi zaprisegi, je takratna državna tožilka Sally Yatesopozorila Belo hišo glede Flynna in njegovih stikov z ruskimi operativci, a Trumpova administracija ni storila ničesar. Po odstopu se je moral marca registrirati kot tuji agent. Decembra je nato priznal laganje FBI in ob tem izdal, da so tesni sodelavci znotraj kampanje, med njimi tudi Jared Kushner, vedeli za njegovo sporno delovanje.