Muellerjevo poročilo: Ni dokazov, da bi Trump koval zaroto z Rusi

Potek preiskave je Mueller sicer vztrajno držal za zaprtimi vrati, v javnost je tako 'pricurljalo' izredno malo informacij, a veliko bolj zgovorne so bile same obtožnice. Njegova ekipa je do sedaj vložila obtožnice proti 37 posameznikom in podjetjem, med njimi proti nekaterim najtesnejšim Trumpovim sodelavcem.

Mueller poročilo o svoji preiskavi, ki se je začela spomladi leta 2017, ko je Trump odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja zaradi preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016, pod oznako zaupno v petek pravosodnemu ministru Barru predal v petek.