Mura premagala Škendijo in se uvrstila v naslednji krog kvalifikacij za Ligo prvakov

Nogometaši Mure so zabeležili nov uspeh pred domačimi navijači. V devetdesetih minutah so makedonsko Škendijo odpravili s kar 5:0. Državni prvaki so tako v skupnem seštevku premagali Severne Makedonce s 6:0 in se uvrstili v naslednji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer se bodo črno-beli pomerili proti bolgarskemu Ludogoretsu.

