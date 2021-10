Mura v Ljudskem vrtu proti francoskemu prvoligašu iz Rennesa

V mariborskem Ljudskem vrtu pa je vse nared za drugo domačo tekmo v skupinskem delu Konferenčne lige. Aktualni slovenski prvaki se bodo pomerili s francoskim prvoligašem iz Rennesa. Gostje so veliki favoriti, a tudi Mura ima svojo računico. Predvsem upajo, da so razvozlali taktiko nasprotnika, ki si ga, kot pravijo, želijo na igrišču razgaliti. Kakšna so pričakovanje pred tekmo in ali so Murini privrženci izkoristili bližino tekme ter prišli navijat v živo?

