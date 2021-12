Mura se na obračun z Vitessejem odpravlja neobremenjena, zmaga bi bila samo pika na i

Nogometaše Mure čaka zadnja evropska tekma v letošnji sezoni. Varovanci Anteja Šimundže so se po odmevni zmagi proti Tottenhamu odpravili na vzhod Nizozemske, kjer jih čaka dvoboj z Vitessejem. Slednji je na prvi medsebojni tekmi v Mariboru slavil z 2:0, a od takrat se je v taboru Mure marsikaj spremenilo. Prekmurci so pokazali, da spadajo na evropski nogometni zemljevid, na zadnje gostovanje pa so se odpravili neobremenjeni. Cilj osvojiti nekaj točk so že izpolnili, tako da bi bil današnji uspeh zgolj pika na i izjemni evropski sezoni.