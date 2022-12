Murskosoboška državna tožilka za volan znova sedla pijana

Ker da so jo ustavili policisti in je šla na strokovni pregled. Fariču so policisti razkrili, da je napihala čez dovoljeno mejo in da ji je bila nadaljnja vožnja prepovedana. Sama pa mu podrobnosti, pravi, ni želela pojasniti. "Ni povedala, ali je pihala in kolik je napihala. To je zdaj že tretjič, enkrat se je to zgodilo na delovnem mestu. Torej se je to zgodilo že štirikrat," še dodaja Farič.