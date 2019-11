Musk jamarja sprva ozmerjal s pedofilom, zdaj pa zavrnil poravnavo

Medtem ko je ves svet spremljal reševanje dvanajstih tajskih dečkov in njihovega trenerja iz jame, v kateri so bili ujeti več kot 14 dni, se je na Twitterju odvijala svojevrstna drama med milijarderjem Elonom Muskomin britanskim reševalcem Vernonom Unsworthom, ki je pomagal pri operaciji.

Svojo pomoč je takrat ponudil tudi Musk, ki je v ta namen izdelal posebno podmornico, s katero je nameraval dečke pripeljati na površje. Ker je šlo za bitko s časom in ker se mu takšna rešitev ni zdela učinkovita, jo je Unsworth takrat označil za marketinško potezo. Dodal je tudi, da naj si "podmornico vtakne nekam, kjer ga bo bolelo". To je ustanovitelja podjetij Tesla in SpaceX tako razjezilo, da je Unswortha na Twitterju označil za pedofila in posiljevalca otrok. Besedna vojna na družbenem omrežju se je med njima vlekla več mesecev, za razžalitev in lažne obtožbe pa Britanec od Muska zagteva 75.000 dolarjev (okoli 68.200 evrov) odškodnine in še dodatne kazenske odškodnine.