Najbolj znan ameriški milijarder nima polnih rok dela le s svojimi podjetji. V novembru sta z eno od vodij njegovega podjetja dobila dvojčka. In to le en teden pred rojstvom otroka iz njegove prejšnje zveze z znano igralko Grims. Z igralko ima še otroka z zelo zapletenim imenom, katerega je v enem izmed intervjujev pozabil celo sam. Ste uspeli sešteti, koliko otrok ima najbogatejši zemljan sedaj? Kar 9, no, vsaj za toliko vemo.