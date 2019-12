Musku ne bo treba plačati odškodnine, ker je potapljača ozmerjal s pedofilom

Potapljač Vernon Unsworth je lani na Tajskem uspel rešiti 12 fantov in njihovega trenerja, ki so se ujeli v poplavljeno podzemno jamo. Elon Musk je med reševanjem ponujal svojo podmornico, Unsworth je dejal, da gre za javnomnenjsko potezo in Muska pozval, naj si podmornico nekam vtakne, ta pa ga je označil za "pedo-fanta".

Unsworth ga je tožil, zahteval skoraj 200 milijonov dolarjev, 20 milijard dolarjev vredni Musk pa je zavrnil poravnavo in šel raje na sodišče, kjer je ponovil, da ni mislil dobesedno, da je Unsworth pedofil, ampak mu je le vrnil žaljivko z žaljivko. Pedo-fant naj bi bila povsem običajna žaljivka v Južni Afriki, od koder izvira.