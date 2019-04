Mussolinijevemu pravnuku, kandidatu na evropskih volitvah, ukinili profil na Facebooku

Prepričan je, da ga stranka Bratje Italije za kandidata ni izbrala zaradi njegovega priimka, pač pa zaradi njegovega dolgega in zvenečega imena, ki je italijanska različica imena "Gaj Julij Cezar". Ime je dobil po zgodovinski osebnosti – rimskem politiku, ki se je rodil 100 let pred našim štetjem.

Ob predstavitvi kandidature je izpostavil, da je njegov cilj spodbujanje razvoja južne Italije. "Dolga leta sem služil Italiji in bi to še naprej počel v Evropi," je napovedal. 50-letnik je bil sicer pripadnik italijanske mornarice, bil je tudi menedžer italijanskega orožarskega koncerna Finmeccanica.

Facebook mu je za kratek čas ukinil profil

Mussolini je bil precej aktiven na Facebooku. Toda v ponedeljek je sporočil, da mu je Facebook ukinil profil, zato je spletnega velikana obtožil diskriminacije. "Zdi se mi nedopustno, da je Facebook zaprl moj osebni profil samo zato, ker se pišem Mussolini," je dejal po poročanju britanskega The Guardian in zagrozil, da bo tožil Facebook.

V bran mu je stopila njegova sestrična Rachele Mussolini, tudi sama aktivna političarka, ki je dejala: "Caia, kot vse Mussolinije, preganja Zuckerbergova mnenjska policija."

V torek popoldne pa se je njegov profil znova pojavil in zapisal je: "Vrnil sem se. Na spletu sem. Facebook je priznal napako."

Facebook naj bi blokiral profile tudi nekaterim drugim neofašističnim voditeljem in aktivistom. Tako so denimo iz neofašistične stranke CasaPound sporočili, da so ukinjeni tudi profili njihovih voditeljev.

Tretji Mussolinijev potomec, ki se podaja v politiko

Če mu bo na volitvah uspelo, bo Caio drugi Mussolinijev potomec, ki bo prišel v Evropski parlament. Leta 2014 je bila namreč za evropsko poslanko izvoljena danes 56-letna diktatorjeva vnukinja Alessandra Mussolini, ki je kandidirala na listi stranke Naprej Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija. Njegova sestrična Rachele Mussolini pa je članica mestnega sveta v Rimu in jo prav tako povezujejo s skrajno desno stranko Bratje Italije.

Benito Mussolini je bil diktator, ki je Italiji vladal dve desetletji in med drugo svetovno vojno sodeloval z nemškim nacističnim voditeljem Adolfom Hitlerjem. Njegovi rasistični in fašistični zakoni so botrovali deportaciji in poboju na tisoče italijanskih Judov. Neofašistične stranke so še vedno del političnega zemljevida Italije, čeprav je v državi podpiranje fašistične ideologije prepovedano.