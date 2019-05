Muzej lahko obdrži umetniško delo, ki so ga zaplenili nacisti

Madridski muzej Thyssen-Bornemisza Museum je bil 14-letno bitko na sodišču z ameriško družino oziroma potomci Lilly Cassirer- judinje, ki je bila primorana kupiti svojo svobodo s sliko umetnika Camilla Pissarra, ko je tik pred vojno leta 1939 zbežala iz Nemčije.

Sliko Rue Saint-Honoré in the Afternoon. Effect of Rain iz leta 1897, je muzej v svojo last pridobil leta 1993, sodišče v Kaliforniji pa je sedaj odločilo, da mu tudi uradno pripada.

Španska zakonodaja namreč narekuje, da v primeru, da zbiratelj ali muzej v trenutku, ko je delo pridobil, ni vedel, da je bilo umetniško delo zaplenjeno, je legalno upravičen do njega. Sodnik John Walter je ob tem sicer kritiziral Španijo, češ da se ne drži mednarodnega sporazuma, ki ureja področje zaplenjenih umetniških del s strani nacistov - to določa, da se umetnine vrne družinam oziroma potomcem družin, katerim so bile zaplenjene. Dogovor je leta 1998 podpisalo 44 držav, med njimi tudi Španija.

V svoji pisni odločitvi je tako sodnik zapisal, da kljub temu, da je muzej legalno upravičen do tega, da obdrži umetnino, gre za odločitev, ki je "neskladna"s sporazumom.

Prav tako bi se, po njegovih besedah, moralHans-Heinrich Thyssen-Bornemisza, nemški industrialec, ki je delo leta 1976 kupil od ameriškega trgovca z umetninami, zavedati"okoliščin oziroma rdečih zastav, ki so kazale, na to, da je bilo delo zaplenjeno", piše BBC.

Odvetnik družine Cassirer je za APdejal, da se "ne strinjajo, da sodišče ne more prisiliti Španije, da izpolni svoje moralne obveznosti". Kakšni bodo naslednji koraki družine pa še ni znano.