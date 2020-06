Četrtina Slovencev tako mladih, da se ne spominja prelomnih dogodkov vojne za Slovenijo

26. junija leta 1991 so proti mejnim prehodom z Italijo krenile oklepne enote reškega korpusa. V Vrhpolju so pred tanke stopili neoboroženi prebivalci. Kot grožnja slovenskim demonstrantom pa je v Divači padel tudi prvi strel. A danes, 29 let kasneje, je že četrtina Slovencev tako mladih, da se teh prelomnih dogodkov za domovino, v kateri živijo, ne spominja, ker se takrat še niti rodili niso.