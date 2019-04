MZZ: Razmere v Šrilanki so negotove, ljudem svetujemo previdnost

Slovensko zunanje ministrstvo po besedah vodje konzularne službe Andreja Štera pozorno spremlja razmere na Šrilanki, kjer je v nedeljo v več terorističnih napadih umrlo 310 ljudi. Ljudem, ki se obračajo nanje, in tudi predstavnikom turističnih agencij skušamo dati kar najbolj ažurne in realne informacije, je dejal.

"Razmere so zelo negotove, tistim, ki so tam, svetujemo, naj ne bodo preveč radovedni, naj zvečer ne hodijo ven," je dejal vodja konzularne službe na MZZ Andrej Šter.

Slovenski turisti niso bili med žrtvami nedeljskih napadov, z vsemi je, kot je dejal Šter, ta trenutek vse v redu. Podatkov o tem, ali se je kdo po napadu odločil za odpoved potovanja na Šrilanko, nima, turistične agencije pa zaenkrat aranžmajev niso odpovedale.

Med žrtvami napadov na krščanske cerkve in hotele na velikonočno nedeljo je bilo najmanj 31 tujcev, 14 jih še pogrešajo. Šrilanške oblasti so po napadih uvedle policijsko uro, danes so uvedli tudi izredne razmere. Žrtev se spominjajo z dnevom žalovanja, ki so ga začeli s triminutnim molkom. Medtem se kopičijo vprašanja, zakaj oblasti, ki so bile opozorjene na možnost napadov, niso pravočasno ukrepale.

Nekatere države so po napadih odsvetovale potovanja na Šrilanko, med njimi Kitajska, medtem ko je ameriški State Department posvaril pred možnostjo novih napadov.