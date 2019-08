MZZ svetuje previdnost ob potovanju v Hongkong

Demonstracije v Hongkongu so se začele junija zaradi nasprotovanja predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev Kitajski. Nato so se razširile v množično gibanje za več demokratičnih svoboščin v mestu.

Prav tako naj dosledno upoštevajo navodila lokalnih varnostnih organov, so danes še zapisali na zunanjem ministrstvu. Priporočili so tudi spremljanje splošnih razmer s pomočjo lokalnih medijev, pa tudi stanja v letalskem in železniškem prometu ter prevoza z mestnim prometom.

Hongkong sicer velja za 'posebno administrativno območje' z določeno stopnjo avtonomije. Po načelu 'ena država, dva sistema' ima Hongkong pravico do lastnega pravnega in političnega sistema za vsaj 50 let po tem, ko je to nekdanjo britansko kolonijo Velika Britanija vrnila Kitajski; to se je zgodilo leta 1997.