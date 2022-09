Na 208. dan vojne v Ukrajini se razmerje moči vse bolj obrača

Svetovna politična elita se je iz Londona preselila v New York, kjer se začenja zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Ključne teme razprave svetovnih voditeljev, med njimi tudi slovenskega predsednika Pahorja, bodo vojna v Ukrajini in vse globlja kriza, ki jo je sprožila ruska invazija na svojo sosedo. Mineva namreč 208. dan vojne v Ukrajini in razmerje moči se vse bolj obrača. Ukrajinska vojska iz dneva v dan osvobaja vse več ozemlja na vzhodu in jugu države. Poražene ali umikajoče ruske sile za sabo puščajo popolno razdejanje, mučilnice in množična grobišča. V ponedeljek je ruska vojska tako začela obstreljevati jedrski reaktor bližini Mikolajeva na jugu države.