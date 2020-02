Na Agenciji za okolje opozarjajo: vetrovni dnevi šele prihajajo

Močan veter in dež sta nevšečnosti povzročala tudi v Ljubljani in okolici. Veter je lomil drevje, na območju Cerknice in severno od Grosuplja so ostali brez elektrike, meteorna voda pa je zalila več objektov. Ponekod sta padala tudi sneg in sodra. Veter je v najmočnejšem sunku dosegel hitrost 78 kilometrov na uro. V roku dveh ur se je vreme umirilo, saj se je fronta pomaknila južneje, proti Hrvaški.